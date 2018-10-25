Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине до 10,1%

В то же время регулятор сохранил прогноз роста экономики на 3,4%.

Национальный банк обновил макроэкономические прогнозы, ухудшив прогноз потребительской инфляции в Украине в 2018 году до 10,1% с 8,9%, прогнозируемых ранее.

Читайте такжеНацбанк объяснил, почему цены в сентябре рванули вверх

Согласно материалам НБУ, регулятор сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2018 году на 3,4%, в 2019 году - на 2,5%, в 2020 - на 2,9%.

Помимо 2018 года, прогноз инфляции ухудшен и на 2019 год – до 6,3% с 5,8%, прогнозируемых ранее.

Прогноз инфляции на 2020 год остался неизменным – на уровне 5%.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года в годовом выражении – ко второму кварталу 2017 года – до 3,8% с 3,6% согласно оперативным данным, обнародованным в августе.

Инфляция в Украине в сентябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9% месяцем ранее.