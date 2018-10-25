Учетная ставка в Украине осталась на уровне 18% годовых

Ставка сохраняется после повышения дважды подряд - в июле до 17,5% и в сентябре до 18% годовых.

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых после повышения ставки дважды подряд - в июле до 17,5% и в сентябре до 18% годовых.

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Как говорится в материалах НБУ, в сентябре потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении, превысив как верхнюю границу целевого диапазона (6,5% ± 2 п. п. на конец третьего квартала), так и июльский прогноз регулятора (8,3 %).

Отмечается, что фундаментальное инфляционное давление остается существенным, так как на цены давит сохранение значительного внутреннего спроса и дальнейший рост производственных затрат, а также ослабление обменного курса гривни к доллару и стремительный рост мировых цен на нефть в течение последних месяцев.

«Указанные факторы, а также приближение следующего года двойных выборов в Украине оказали давление на инфляционные ожидания. В частности, настроения населения ухудшились. Инфляционные ожидания бизнеса, банков и финансовых аналитиков остаются значительными и существенно превышают инфляционные цели Национального банка», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в сентябре повысил учетную ставку до 18% годовых, при этом ставка была повышена второй раз подряд - после повышения в июле до 17,5% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.