Под газом. Что будет с тарифами и субсидиями

Самая обсуждаемая тема последних дней – что будет с тарифами и субсидиями после повышения правительством с 1 ноября цен на газ для населения почти на четверть, до 8550 гривен за тысячу кубометров. Несмотря на заявления премьера Владимира Гройсмана, что выхода у Кабмина не было – иначе МВФ, а следом на за ним и остальные кредиторы, заморозили бы выделение нашей стране финансовой помощи и Украину ждал бы дефолт, популисты в кулуарах Верховной Рады, с экранов телевизоров и со страниц СМИ уже осудили это решение власти и уверяют, что стоимость топлива вполне реально снизить в несколько раз. Под петициями с требованием отменить «газовое» постановление Кабмина уже начали собирать подписи.

Также появилась информация, что, в рамках договоренности с МВФ, цена на газ для населения может вырасти еще на 40%, что соответствует обязательствам Украины довести ее до уровня импортного паритета. Если раньше речь шла о разовом повышении тарифа, то сейчас якобы это предполагается сделать в несколько этапов. Фонд ожидает очередного повышения стоимости газа весной 2019 года, а следующего – осенью 2019-го. Каким именно будет шаг роста, зависит от ситуации на европейских хабах.

Тут стоит напомнить, что уравнивание цены газа как для населения, так и для промышленности, в соответствии с европейскими стандартами, соответствует не только договоренностям с МВФ, а, в первую очередь, принципам Соглашения об ассоциации с ЕС, правилам Европейского энергетического сообщества, членом которого является Украина. То есть, исключать дальнейшего роста цен на топливо, что, в свою очередь, поднимет в стоимости и «коммуналку», нельзя.

Что же обещают власти по поводу будущей цены на газ и поддержки населения в связи с «газовыми» трудностями?

Пояснения Гройсмана

Глава правительства Владимир Гройсман уверяет, что пока поднимать еще раз цену на газ для населения, чтобы привести ее к рыночному уровню – хотя это и было одним из требований Международного валютного фонда для выделения очередного транша – никто не планирует.

«Вопрос о том, чтобы делать еще одно повышение на 35%, не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан», - заявил Гройсман, добавив, что в более далекой перспективе все будет зависеть от мировой цены на голубое топливо.

По его мнению, повышение стоимости газа должно происходить с учетом роста доходов украинцев или путем компенсации из госбюджета: «Рыночная цена может быть только тогда, когда мы сможем выровнять цены для промышленности и для населения, но нужно понимать, что это должно происходить, в том числе, с учетом доходов украинских граждан или через компенсационные механизмы, например, того же субсидирования».

По словам премьера, в его планах – обеспечение потребности Украины в голубом топливе за счет собственной добычи, причем помочь в реализации этого плана должен запуск аукционов по доступу к недрам.

Впрочем, о том, что газ дорожать не будет, Гройсман уже не раз заверял. К примеру, в апреле 2016 года, когда утверждалась нынешняя стоимость топлива в 6879 гривен за тысячу кубов. «Мы рассмотрим важное решение для нас и для государства – вопрос установления единой цены на газ. Убежден, что мы в этом вопросе сегодня поставим точку, и это будет последнее изменение цены на газ в жизни нашего государства», - сказал тогда премьер.

При этом он обещал эффективную систему субсидий и социальную защиту малоимущих: «И система субсидий будет настолько эффективной, что от этих изменений, те, кто не имеют сегодня высокого дохода, будут защищены государством адресно».

В феврале 2017 года Гройсман тоже обещал: «Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для нужд населения. А те, кто заявляют о возможном росте цен на 40%, должны ответственно работать, или писать заявление на увольнение». Но как-то само получилось, допустил…

Сможет ли премьер выполнить нынешнее свое обещание по поводу 2019 года, или снова скажет, что это выходит за рамки его возможностей, покажет время. А вот о судьбе тарифов и субсидий уже заговорили в Минсоцполитики.

Расчеты от Ревы

Министр социальной политики Андрей Рева спрогнозировал, что тарифы на теплоснабжение и горячую воду из-за роста цен на газ поднимутся на 16%.

«Учитывая, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду составляют тарифы на газ, по моим предварительным расчетам, это (повышение стоимости коммуналки, - УНИАН) должно составить 16%», - сказал министр, отметив, что это его личные расчеты, поскольку установление тарифов не в его компетенции.

А вот подсчеты экспертов с прогнозом Ревы разнятся – и, увы, не в лучшую для потребителя сторону. Специалисты считают, что рост стоимости газа на 23,5% поднимет «коммуналку», как минимум, на 20-25 процентов. Еще на четверть! Это связано с тем, что сейчас в тарифе на тепловую энергию, на самом деле, 85% составляет стоимость газа. Причем цена газа отразится и на стоимости других услуг, вырастет тариф на холодную воду (в ее добыче и доставке используется электроэнергия, а цена электричества формируется с учетом стоимости газа, так как часть «света» производят, сжигая газ), на канализацию и т.д. Это неминуемо приведет и к росту числа обратившихся за субсидиями. А вот хватит ли на это в казне средств – большой вопрос.

Между тем, Рева уверяет, что повышение цены на газ для населения не приведет к необходимости выделения дополнительных средств из госбюджета на субсидии ни до конца 2018 года, ни в 2019 году. «Мы считаем, что те расходы, которые были предусмотрены бюджетом 2018 года, их будет достаточно. Приблизительно такие же суммы будут необходимы в 2019 году», - сказал министр.

Он в очередной раз подчеркнул, что в госбюджете на 2018 год было предусмотрено выделение 71 миллиарда гривен на субсидии, из которых 18 миллиардов составляли долги минувших периодов, которые на сегодня погашены на сумму 20 миллиардов.

Проект госбюджета-2019 предусматривает выделение 55 миллиардов гривен на субсидии, что, с учетом долгов минувших периодов, превышает показатель нынешнего года. «Мы считаем, что этой суммы (55 миллиардов гривен, – УНИАН) должно хватить», - заявил Рева.

Свою уверенность в том, что в следующем году не нужно будет искать дополнительные средства на выплату субсидий, Рева объяснил тем, что не ожидает существенного увеличения количества субсидиантов и средней суммы помощи: «Скорее всего, количество субсидиантов и размер необходимой субсидии для выплаты людям останутся на уровне 2018 года».

Однако с таким заявлением расходятся данные Госстата, в которых отобразились ручные механизмы, используемые властью для сокращения выплат субсидий. Дала о себе знать так называемая верификация, или аудит получателей «коммунальной» помощи. Что вполне логично, так как субсидии вводились как временная мера и рост их объема заводит государство в тупик.

Так, по данным Госстата, с начала текущего года расходы на субсидии сократились в 4,3 раза: общая сумма госпомощи в январе-сентябре 2018 года составила 782,5 миллиона гривен, в соответствующий период 2017 года – 3 миллиарда 344 миллиона гривен.

С начала текущего года субсидии назначены 3,156 миллиона домохозяйств – на 59,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Средний размер субсидии на одну семью в сентябре 2018 года составил 102,3 гривни – размер компенсации сократился на 31,6% по сравнению с сентябрем 2017 года. В 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату коммунальных услуг, составила 3 миллиарда 980,1 миллиона гривен, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.

Сокращение объема субсидий и их количества – вполне логично из-за их временного введения, но вот только это не ложится в одну строку с тем, что обещает правительство – помогать нуждающимся справиться с «газовой» проблемой. Возможно, что-то способен изменить президент?

Заявления Порошенко

Петр Порошенко отреагировал на повышение правительством цены газа для населения с опозданием на несколько дней, пойдя наперекор Реве и поручив Кабмину расширить программу субсидий: «Как президент я поставил правительству очень жесткое требование – мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим».

Он напомнил о ситуации с повышением цены на газ в 2016 году, когда, благодаря внедрению субсидий, удалось компенсировать расходы для наименее защищенных слоев населения: «Мы подчеркиваем, что ни один человек, ни один бедный человек, ни одна незащищенная семья не почувствовали повышения тарифов на своем собственном бюджете». Вероятно, президент не учел, что рост тарифов для промышленности и аграриев потянул за собой и подорожание продуктов, товаров и услуг. Хотя, может, в действительности, у незащищенных семей бюджета только на оплату коммуналки-то и хватает…

Меж тем, Порошенко призвал не верить популистам, которые сулят снижение цены на газ: «Это можно сделать только путем возврата в российскую газовую кабалу… Едва-едва выбрались из нее, и сейчас снова пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый «русский мир» я не позволю при любых обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдо-защитников. Почему? Потому что меда в них много, правды – мало».

Президент вступился за премьера и подчеркнул, что у Украины давно имелись обязательства по урегулированию цены на газ – еще со времен, «когда Гройсман был мэром Винницы». «Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года… Хотя обязательства и деньги брали одни, а возвращать должны другие», - прозрачно намекнул Порошенко (премьер-министром Украины в 2008-м была Юлия Тимошенко, которая в настоящий момент по всей стране собирает митинги с требованием снизить цену на газ).

Ответ НКРЭКУ

На местном уровне после повышения цен на газ отдельные политические силы начали сбор подписей под петициями с требованием отменить постановление правительства. Особенно активно идет процесс в Николаевской области. Нацкомиссия по тарифообразованию уже ответила на эти действия. НКРЭКУ заявила, что органы местного самоуправления после того, как весной 2017 года им было передано право на установление тарифов на тепло, горячее водоснабжение и водоотвод (в результате чего 74% лицензиатов в сфере теплообеспечения (теплокоммунэнерго) и 67% водоканалов перешли под управление местных властей), несмотря на обещания снизить тарифы, без объективных причин повышали их.

«Несмотря на собственные обещания снизить тарифы на тепло при стабильных ценах на газ, местные власти в течение 2017-2018 годов их повышали. К такому выводу пришла Комиссия по результатам мониторинга состояния регулирования тарифов на тепло органами местного самоуправления, которым регулятор передал соответствующие функции», - заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

По результатам аудита, был зафиксирован необоснованный рост тарифов в регионах, в среднем, на 10-20%, в отдельных случаях – до 50%. Особенно это проявилось в отдельных населенных пунктах Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Полтавской областей, а также в Луцке, Житомире, Ивано-Франковске и Тернополе.

Например, разница между средневзвешенным тарифом лицензиатов НКРЭКУ на тепловую энергию для населения и установленными органами местного самоуправления Славянска и Ивано-Франковска составляет 70,3% и 41%, соответственно. По мнению НКРЭКУ, особого внимания заслуживает ситуация в Киевской области, где разница между тарифами составляет: Славутич - 27,6%, Вишневое - 26,6%, Боярка - 37,7%, Васильков - 19,4%; во Львовской области: Стебник - 24,8%; Червоноград - 20,0%; Дрогобыч - 28,7%; Борислав - 27,4%; Жовква - 14,1%.

Ответа от местных властей пока нет. Как и обращения в прокуратуру от НКРЭКУ для выяснения всех этих обстоятельств. Тем не менее, ситуация действительно тревожная. Сейчас, при установлении новой цены на газ, нельзя исключать, что на местах разница в тарифах будет только расти. И станет для граждан непомерной.

…Пока власти разбираются с тарифами и субсидиями, «Нафтогаз Украины» заявил о полной готовности к прохождению отопительного сезона. По словам главы правления НАК «Нафтораз» Андрея Коболева, газа в подземных хранилищах достаточно – около 17 миллиардов кубометров. Договоры на поставку топлива подписаны с большинством теплогенерирующих компаний. Исключения составляют только теплоэлектроцентрали, которые находятся в управлении Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (то есть, арестованное имущество членов «Семьи» беглого любителя страусов Виктора Януковича). Но в ближайшие дни проблема будет решена, юридический выход из нее найден – о чем уже отчитался «Нафтогаз». Тепло будет в домах украинцев.

Вопрос лишь в том, где взять денег, чтоб его оплатить.

Нана Черная