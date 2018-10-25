НБУ ожидает первого транша по новой программе МВФ в этом году

Решение о предоставлении финансирования утверждается Советом директоров Фонда.

Национальный банк Украины ожидает получения первого транша в рамках новой программы с Международным валютным фондом в этом году.

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Как сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга, решение о предоставлении финансирования утверждается Советом директоров Фонда.

"Мы ожидаем, что оно будет в декабре месяце, и мы можем получить транш еще в этом году", - сказал он.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 миллиарда долларов, которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

По оценкам экспертов, благодаря новой программе с МВФ Украина может привлечь до 8 миллиардов долларов финансирования от международных партнеров.