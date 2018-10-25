Впервые за два года Tesla сумела выйти на чистую прибыль

Tesla завершила третий квартал 2018 года с чистой прибылью в размере 311,5 миллиона долларов.

Американский производитель электромобилей Tesla завершил июль-сентябрь 2018 года с чистой прибылью в размере 311,5 миллиона долларов или 1,75 доллара на акцию.

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Об этом сообщает Росбалт.

"Это стало неожиданностью для рынка и произошло впервые за 2 года. Выручка компании по итогам III квартала составила 6,8 миллиарда долларов, или 2,90 доллара на акцию, в то время как аналитики с Уолл-стрит прогнозировали выручку в размере 6,33 миллиарда долларов и чистый убыток 0,19 доллара на акцию.

В апреле основатель Tesla Илон Маск спрогнозировал, что компания станет прибыльной и в III, и в IV кварталах 2018 года и ей больше не придется привлекать новое финансирование. По итогам III квартала свободный денежный поток Tesla составил 881 миллион долларов. В IV квартале 2018 года компания также рассчитывает получить прибыль.

При этом Tesla обнадежила инвесторов, заявив, что производственные показатели улучшатся за счет сокращения количества времени для создания Model 3, которое уже снизилось на более чем 30% со II по III кварталы, и на сборку "бюджетной" Tesla требуется меньше времени, чем для седана Model S и спорткара Model X.

Производитель электромобилей изо всех сил пытается нарастить производство Model 3: в начале октября сообщалось, что за квартал было поставлено 53 239 автомобилей. Tesla планировала выйти на производство в среднем 5 тысяч авто в неделю, но заявила, что поставила более 5 300 в последнюю неделю квартала.