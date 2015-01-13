Рада отклонила закон «попередников» об упрощении ликвидации бизнеса

Верховная Рада поддержала предложение президента Украины об отклонении принятых парламентом 13 мая 2014 года изменений в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей», предусматривающих упрощение процедуры по прекращению деятельности юридических лиц и физлиц-предпринимателей.

За соответствующее решение проголосовало 236 народных депутатов при необходимых 226.

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В ходе доклада о предложениях президента в парламенте заместитель министра юстиции Игорь Бондаренко отметил, что принятый в июне прошлого года закон не соответствует требованиям Гражданского кодекса и вызывает ряд процедурных сложностей.

«Закон не соответствует многим нормам действующего законодательства… Предлагаем его отменить», - заявил Бондаренко.

В то же время, глава Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк отметил, что комитет также рекомендует отклонить указанный закон.

«Комитет разработал и зарегистрировал в парламенте альтернативный законопроект. Поэтому мы просим поддержать решение комитета и отклонить закон (об упрощении процедуры прекращения деятельности юридических лиц - УНИАН)», - сказал Галасюк.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 13 мая 2014 года приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей по заявочному принципу».

Законом определялось, что в Едином государственном реестре должны содержаться сведения о физическом лице-предпринимателе, в частности, данные об осуществлении (прекращении) предпринимательской деятельности, данные о возбуждении (прекращении) производства по делу о банкротстве, о признании банкротом, об отмене государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.

При этом исключалась необходимость сохранения сведений о дате поступления из органов государственной налоговой службы, Пенсионного фонда Украины государственному регистратору документов (сообщений, информации), предусмотренных данным Законом, в связи с прекращением предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя с указанием фамилии, имени и отчество должностного лица, которое подписало документ.