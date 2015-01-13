Рада отклонила закон «попередников» об упрощении ликвидации бизнеса
За соответствующее решение проголосовало 236 народных депутатов при необходимых 226
Верховная Рада поддержала предложение президента Украины об отклонении принятых парламентом 13 мая 2014 года изменений в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей», предусматривающих упрощение процедуры по прекращению деятельности юридических лиц и физлиц-предпринимателей.
За соответствующее решение проголосовало 236 народных депутатов при необходимых 226.
Читайте такжеДепутаты запретили штрафовать жителей зоны АТО за неуплату комуслуг
В ходе доклада о предложениях президента в парламенте заместитель министра юстиции Игорь Бондаренко отметил, что принятый в июне прошлого года закон не соответствует требованиям Гражданского кодекса и вызывает ряд процедурных сложностей.
«Закон не соответствует многим нормам действующего законодательства… Предлагаем его отменить», - заявил Бондаренко.
В то же время, глава Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк отметил, что комитет также рекомендует отклонить указанный закон.
«Комитет разработал и зарегистрировал в парламенте альтернативный законопроект. Поэтому мы просим поддержать решение комитета и отклонить закон (об упрощении процедуры прекращения деятельности юридических лиц - УНИАН)», - сказал Галасюк.
Читайте такжеРаде предлагают оставить 4 группы "упрощенцев" и вдвое повысить порог дохода для первой
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 13 мая 2014 года приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей по заявочному принципу».
Законом определялось, что в Едином государственном реестре должны содержаться сведения о физическом лице-предпринимателе, в частности, данные об осуществлении (прекращении) предпринимательской деятельности, данные о возбуждении (прекращении) производства по делу о банкротстве, о признании банкротом, об отмене государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.
При этом исключалась необходимость сохранения сведений о дате поступления из органов государственной налоговой службы, Пенсионного фонда Украины государственному регистратору документов (сообщений, информации), предусмотренных данным Законом, в связи с прекращением предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя с указанием фамилии, имени и отчество должностного лица, которое подписало документ.