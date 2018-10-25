Минэкономразвития инициирует легализацию криптовалют в Украине

Министерство подготовило соответствующую концепцию со сроком реализации до 2021 года.

Министерство экономического развития и торговли Украины инициирует принятие Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов, целью которой является создание понятных условий для ведения деятельности в сфере виртуальных активов и виртуальных валют (криптовалюты) для их легализации. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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Согласно сообщению, концепция предлагает на законодательном уровне определить основные термины, касающиеся «виртуальной валюты» («криптовалюты»), «виртуальных активов», «ICO/ITO», «майнинга», «смарт-контракта» и «токена», а реализовать ее планируют до 2021 года в два этапа.

На первом этапе реализации концепции, в 2018-2019 годах, предлагается определить правовой статус криптовалюты, а также признать субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по обмену криптовалюты на традиционные валюты и наоборот.

На втором этапе, в 2020-2021 годах, предусматривается признать провайдеров кошельков-хранителей виртуальных валют субъектами первичного финансового мониторинга и разработать специальные законодательные акты по урегулированию использования виртуальных активов, смарт-контрактов и токенов.

«Реализация концепции позволит, в частности, защитить права потребителей в сфере виртуальных активов и виртуальных валют, юридически классифицировать деятельность. Участники рынка получат возможность пользоваться банковскими услугами, официально привлекать иностранные инвестиции, проводить ICO/ITO как украинские компании, заключать смарт-контракты и осуществлять бартерные операции по обмену товаров (услуг) на виртуальные валюты», - сказано в сообщении.

В Минэкономразвития отметили, что легализация криптовалют позволит увеличить поступления в бюджет и поступления иностранной валюты в Украину, а также создать новые высокооплачиваемые рабочие места.

Как сообщал УНИАН, общий размер сегмента майнинга (процесс, который позволяет «эмитировать» криптовалюты) криптовалют в Украине превышает 100 млн долл. США в год. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко в конце января призвал правительство способствовать развитию майнинга в Украине, отделив эту деятельность от законодательного регулирования криптовалют.

Справка УНИАН. Майнинг - компьютерный вычислительный процесс, который позволяет «эмитировать» криптовалюты. Майнинг представляет собой процесс записи транзакций с биткоинами (или другими криптовалютами) в блокчейн, общедоступную базу данных по всем операциям, которая отвечает за подтверждение транзакции.