Кабмин утвердил механизм контроля товаров на таможне по принципу «единого окна»

Правительство утвердило перечень товаров и документов для документального контроля.

Кабинет министров Украины утвердил механизм официального контроля товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, в том числе с целью транзита, по принципу «единого окна».

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, правительство утвердило перечень товаров, которые подлежат официальному контролю при ввозе на таможенную территорию Украины, в том числе с целью транзита, а также перечень документов и сведений, подлежащих проверке в ходе предварительного документального контроля.

Отмечается, что соответствующее постановление разработано для реализации соответствующих изменений в Таможенный кодекс Украины.

Как сообщал УНИАН, с 4 октября в Украине вступил в силу закон об оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины и законодательном внедрении механизма «единого окна» на таможне, упрощающий процедуры при таможенном оформлении товаров.