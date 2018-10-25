В Украину едут американские инвесторы

На конец октября намечен визит первой официальной торговой миссии США в Украину.

На конец октября намечена первая официальная торговая миссия США в Украину, целью которой значится поиск интересных инвестиционных возможностей в Украине, в том числе в виде участия в процессе приватизации государственных предприятий.

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Об этом говорилось на встрече с первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым, сообщил заместитель министра международной торговли США Гилберт Каплан, передает пресс-служба Минэкономразвития.

По словам Каплана, инвестиции в Украину являются одним из важных векторов внимания американского бизнеса.

«В конце октября с целью поиска интересных инвестиционных возможностей в Украину отправляется первая официальная торговая миссия, которая будет включать 12 крупных американских компаний. Они ставят целью найти для себя в Украине выгодные возможности для инвестиций, в том числе с применением приватизации, как одного из механизмов. Гилберт Каплан подчеркнул, что это – первая сертифицированная (официальная) торговая миссия из США в Украину, и призвал украинских коллег как можно лучше принять американские компании», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии вырос на 1,039 млрд долл.

По информации Госстата, за этот период поступило 1,259 млрд грн новых инвестиций, но при этом выбыло 278,7 млн долл., а положительная переоценка составила 58,6 млн долл.