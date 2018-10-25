Госкомпания "Укргазвыдобування" будет кормить рабочих лазаньей, ризотто и цыплятами табака

Компания объявила тендер на закупку услуг питания для персонала за 269,4 млн грн.

Дочерняя компания крупнейшего газодобывающего предприятия "Укргазвыдобування" - "Укрбургаз" объявила тендер на закупку услуг по организации питания для персонала на буровых площадках с ожидаемой стоимостью 269,4 млн грн с лазаньей, ризотто и цыплятами табака в меню.

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Об этом говорится в сообщении в системе электронных закупок Prozorro.

Согласно сообщению, тендер разбит на три лота, первый - обслуживание буровых установок на территории Харьковской и Днепропетровской областях за 112,24 млн грн, второй - Полтавской и Сумской за 103,3 млн грн, третий - Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской за 53,87 млн грн.

Всего 30 объектов по всей Украине.

Срок поставки услуг - в течение 14 месяцев после заключения договора.

В тендерную документацию также входит пример меню, где указаны такие блюда: кус-кус, рагу овощное, рагу из баранины, люля-кебаб, рататуй, бургер, цыплята табака, ризотто и другие.

Кроме этого, нужно обеспечить персонал бутилированной водой с расчетом 3 литра на одного человека в сутки и уборкой прилагающей территории.

Также указано, что среднее количество работников в день составляет 20 на одном объекте.

Конечный срок предоставления тендерных предложений – 26 ноября.

Как сообщал УНИАН, глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко в СМИ заявлял, что стоимость полного цикла добычи газа компанией – от бурения, добычи и до закрытия скважины может варьироваться от 180 до 250 долларов за тысячу кубометров

По итогам 2017 года «Укргазвыдобування» увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м. В 2018 году компания планирует добыть 16-16,5 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».