Доллар в Украине продолжает дорожать

Официальный курс НБУ на 26 октября: 100 USD – 2833.5582 грн; 100 EUR – 3234.7900 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2833.5582 (25 октября – 2821.3097)

100 EUR – 3234.7900 (25 октября – 3213.1896)

В четверг, 25 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,35/28,37 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 8 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,27/32,29 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,3335 грн/долл.