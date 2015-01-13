В Украине утвердили всего 3% местных бюджетов

По состоянию на 12 января в стране утверждены 356 местных бюджетов

различных уровней, что составляет 3% от их общего количества, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, утверждены 3 областных бюджета (Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской областей), 21 бюджет в городах областного значения, 32 районных бюджета, 300 районных бюджетов в городах, городах районного значения, сельских, поселковых.

Из 669 местных бюджетов, которые имеют право на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом, утверждены 56 местных бюджета, или 8,4%.

Читайте такжеЯресько обещает, что децентрализация даст местным бюджетам 45 млрд гривеньКак сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию (№1557). Закон необходим для принятия государственного бюджета на 2015 год. В 2015 году правительство делает первые шаги на пути к децентрализации власти. Изменения в Бюджетный кодекс закладывают новую систему межбюджетных отношений, в рамках которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но в то же время увеличивает их ответственность по расходам.

В частности, правительство передает местным бюджетам 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.