Объем возмещений НДС в декабре сократился втрое

Объем возмещений налога на добавленную стоимость субъектам внешнеэкономической деятельности Украины в декабре 2014 года сократилось в 2,6 раза – до 1,23 млрд грн против 3,25 млрд грн в ноябре 2014 года, говорится в сообщении Государственной казначейской службы, размещенном на сайте ведомства.

По информации Госказначейства, наибольшие объемы возмещений получили предприятия Киева (402,3 млн грн), Луганской области (272 млн грн), Донецкой области (195,2 млн грн), Одесской области (197,9 млн грн) и Запорожской области (104,8 млн грн).

В корпоративном разрезе наибольшие объемы возмещений получили Алчевский металлургический комбинат (271,9 млн грн), Одесский припортовый завод (197,2 млн грн) и Авдеевский коксохимический комбинат (35,2 млн грн). Всего возмещения получили порядка 500 предприятий по всей стране.

Ранее Государственная фискальная служба сообщила, что в целом за 11 месяцев 2014 года объем возмещений НДС составил 42,1 млрд грн. Среднемесячный объем возмещений НДС-платежей украинским предприятиям составлял порядка 4,5-4,8 млрд грн. Платежи возмещались в среднем 2000 предприятий ежемесячно. В частности, в ноябре НДС предприятиям был возмещен в размере 3,25 млрд, в октябре - 4,79 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, согласно закону о бюджете на 2015 год общий объем возмещений НДС предпринимателям Украины запланирован в объеме 56,1 млрд грн. В 2013 году объем возмещений НДС составил 53,4 млрд грн.