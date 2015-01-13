Кабмин продлил мораторий на проверки бизнеса

Об этом заявил в ходе селекторного совещания в правительстве премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что такой мораторий действовал во втором полугодии 2014 года и продлен на первое полугодие 2015 года.

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«Правительством введен запрет на проведение проверок на 2 года для субъектов малого и среднего бизнеса. И я категорически предупреждаю контролирующие органы об ответственности за нарушение этого запрета, – сказал глава правительства. - Нет необходимости ходить к людям, особенно к тем, кто сам кормит свои семьи и дает работу другим. Кроме того, Кабмин ввел еще на полгода мораторий на проведение проверок по всем субъектам хозяйственной деятельности. Мы в прошлые полгода запретили проведение проверок субъектов предпринимательства, только ГФС (Государственная фискальная служба – УНИАН) имела право. На следующие полгода также все субъекты предпринимательской деятельности в Украине освобождены от проверок, кроме проверок, которые осуществляют Фискальная служба и Финансовая инспекция».