Украинские порты потеряли более миллиарда гривень из-за действий России в Азовском море - Омелян

Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет "Радио Свобода".

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«Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя кораблей. Это около 15-50 тысяч долларов в сутки. Среднее время задержки (кораблей – ред.) достигает более 30 часов, и это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция с этих портов шла на рынки Европы», – отметил Омелян.

Как сообщал УНИАН, Европарламент призывает ЕС усилить санкции против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.