Хищение $20 миллионов «Ощадбанка»: суд назначил подозреваемым залог на более чем 23 миллиона гривень

Вчера суд избрал меры всем 10 подозреваемым в деле.

Суммарный объем залога, предназначенного подозреваемым по делу о хищении 20 млн долларов кредитных средств «Ощадбанка», составляет 23,31 млн грн. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

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«25 октября Соломенский районный суд Киева избрал 10 лицам, подозреваемым в завладении 20 млн долларов США АО «Ощадбанк», меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере от 500 тыс. грн до 7 млн грн», - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что подозреваемых заместителя председателя правления «Ощадбанка» и бывшего начальника управления проектного финансирования «Ощадбанка» согласились взять на поруки народные депутаты Татьяна Чорновол и Елена Масорина, но суд на это не согласился.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Соломенский райсуд Киева избрал заместителю председателя правления «Ощадбанка» меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7 млн грн, работнику Департамента корпоративного бизнеса «Сбербанка» - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 млн грн, руководителю ЧАО «Креатив» - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн, двум работникам ПАО «Креатив Групп» - содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2 млн грн и 550 тыс. грн.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, среди 10 подозреваемых по делу - два действующих и один бывший работник банка, которые готовили документацию о выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика; оценщик, которая давала оценку имущественным правам по фиктивному договору поставки, которые были приняты банком в качестве обеспечения кредита; 5 человек - главный бухгалтер и работники предприятий группы «Креатив», которые для достижения общего умысла по завладению средствами банка подделали ряд документов и непосредственно осуществляли легализацию средств путем их перевода в безналичную форму; сын действующего народного депутата Станислава Березкина, который, по данным следствия, вместе с другими бенефициарными владельцами группы «Креатив» (в то время) обрел корпоративные права ОАО «Черноморгидрожелезобетон», приобретенные за счет средств банка.

САП считает, что завладение 20 млн долл. государственного банка было организовано народным депутатом и приведено в исполнение его близкими родственниками и бизнес-партнерами. Генеральному прокурору Юрию Луценко направлено представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Сергея Березкина.