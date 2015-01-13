Российский рубль упал ниже 66 за доллар и 78 за евро

Курс доллара на Московской бирже превысил 66 рублей, курс евро вырос на 3,4 рубля до 78,1 рубля.

Рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть. Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов во вторник на бирже ICE в Лондоне упала на 4,3% до 45,39 доллара, WTI - на 3,39% до 44,52 доллара (по состоянию на 10:50 мск), сообщает ТАСС.

В начале торгов вторника курс доллара обновил максимум с 17 декабря и почти достиг 65 руб., поднявшись до отметки 64,98 руб. По состоянию на 10.25 мск курс доллара на Московской бирже вырос на 1,55 руб. по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов, до отметки 64,72 руб., курс евро увеличился на 1,91 руб., до 76,59 руб.

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По мнению главного экономиста по России и Казахстану ING Дмитрия Полевого, доминирующим фактором, оказывающим давление на рубль, остаются цены на нефть. "Предстоящий налоговый период способен оказать некоторую поддержку рублю, однако без восстановления нефтяных котировок рубль, вероятно, продолжит слабеть и далее. Сдержать ослабление рубля способны лишь директивные продажи валюты госкомпаниями, которые находятся под пристальным контролем финансовых властей", - считает эксперт.