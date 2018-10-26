Минфин заявил, что не планирует урезать расходы госбюджета-2018

Расходы госбюджета осуществляются в соответствии с плановыми показателями.

Министерство финансов не планирует корректировку или секвестр (урезание расходов) государственного бюджета Украины на 2018 год.

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«Внесение изменений в бюджет и осуществление секвестра бюджета не предвидится», - сообщили в пресс-службе министерства, комментируя по запросу УНИАН заявление Счетной палаты о невыполнении плана поступлений в общий фонд госбюджета за январь-сентябрь на 93,6 млрд грн, или 11%.

Ссылаясь на данные Государственной казначейской службы, в Минфине отметили, что за 9 месяцев план доходов общего фонда госбюджета недовыполнен на 2,8%, при этом план поступлений в общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в сумме 11,4 млрд грн при плановом показателе 52,6 млрд грн.

Также отмечается, что Минфин постоянно ведет активную работу по выходу на внешние рынки на выгодных для Украины условиях и по осуществлению внешних заимствований в соответствии с объемами госбюджета.

«Расходы государственного бюджета осуществляются в соответствии с плановыми показателями, определенными законом о государственном бюджете», - подчеркнули в министерстве.

Справка УНИАН. Согласно заявлению Счетной палаты, план поступлений в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь не выполнен на 93,6 млрд грн, или 11,1%. В том числе, план доходов общего фонда не выполнен на 17,2 млрд грн, или 2,8%, план поступлений от заимствований - на 66,5 млрд грн, или на 32,9%, а план поступлений от приватизации госимущества выполнен всего на 77,3 млн грн, или на 0,7%.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.