Яценюк посоветовал принимать местные бюджеты, не ожидая изменений в госбюджет

Об этом заявил в ходе селекторного совещания в правительстве премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, местные бюджеты, и в особенности бюджет Киева и Киевской области, должны быть утверждены уже в ближайшее время.

Читайте такжеГазета «Голос Украины» опубликовала закон о госбюджете на 2015 год

«Вы имеете право самостоятельно, не ожидая решения правительства или Верховной Рады о госбюджете, без принятия центрального бюджета, принимать свои бюджеты. – сказал глава правительства. - Отдельно хочу отметить Киевскую область, которая приняла решение самостоятельно формировать бюджет области и бюджеты более низких уровней».

Премьер также отметил, что внедренный по решению Верховной Рады процесс бюджетной децентрализации, предполагает право местных властей устанавливать налоги и собирать их.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине утвердили всего 3% местных бюджетов.