Банкиры договорились с Нацбанком пока не менять правила игры на валютном рынке

Об этом сообщил УНИАН на правах анонимности один из участников традиционного совещания в НБУ с руководителями крупнейших банков.

«Обсуждали вопрос курсообразования. Мнения разделились – одни поддерживают свободное формирование курса, другие - за сохранение действующей политики. Сейчас формируется «индикативный» курс посредством проведения ежедневных аукционов, и это сдерживает стремительные колебания курса. Пока решили остановиться на этом», – сказал собеседник агентства.

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По его словам, такая политика курсообразования, вероятнее всего, сохранится до конца февраля - до ожидаемого оглашения итогов работающей в Киеве очередной миссии Международного валютного фонда.

В свою очередь, Национальный банк на своей странице в социальной сети Facebook, ссылаясь на итоги совещания с банкирами, подтвердил намерения в ближайшее время не менять политику курсообразования на валютном рынке.

«Участники встречи согласились с необходимостью продолжения валютных аукционов с целью определения индикативного валютного курса, который служит маяком для бизнеса и населения», - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, нехватка валюты в Украине на фоне накопленных долгов, дефицитного госбюджета и убытков от потери территорий спровоцировала обесценивание гривни по отношению к доллару в 2014 году почти в 2 раза - новый исторический минимум по официальному курсу составил 15,85 грн/долл.

Курс гривни к доллару на межбанковском рынке в прошлом году с учетом комиссионных платежей достигал 19 грн/долл., в т.ч. отдельные котировки - 21 грн/долл., курсы конвертации отдельных банков по платежным картам – 24 грн/долл.

В конце 2014 года регулятор перешел к симбиозу рыночно-административного регулирования курса, указывая рынку индикативный курс посредством проведения ежедневных аукционов на межбанковском валютном рынке в небольших объемах.