Сингапурский консорциум инвесторов купил «Энергобанк»

Консорциум инвесторов, представленных компанией ES2 Holding (Сингапур), подписал документы о приобретении 99,7% акций «Энергобанка», принадлежащих Анатолию Данилицкому, через кипрскую компанию «Ройланс сервисез лимитед», сообщила пресс-служба банка.

"13 января 2015 консорциум инвесторов, представленных компанией ES2 Holding (Сингапур), подписал документы о приобретении прав собственности на акции ПАО «Энергобанк», принадлежащие компании Ройланс сервисез лимитед (Кипр) с общей долей в уставном капитале 99,7%, у бенефициарного собственника Анатолия Данилицкого", - говорится в сообщении.

По словам представителя инвесторов Грега Фишмана, инвесторы после официального подтверждения сделки со стороны Национального банка Украины намерены приступить к дополнительной капитализации банк.

«Мы готовы в ближайшее время провести необходимые мероприятия по дополнительной капитализации банка. Мы планируем привлечь 100 миллионов долларов США на протяжении следующих 18 месяцев», - приводятся в сообщении слова Фишмана. Читайте такжеПорошенко подписал закон о капитализации и реструктуризации банков

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в ноябре 2014 года по сравнению с октябрем выросла на 0,1 п.п. – до 32,2%.

В 2013 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась на 5,5 п.п. – до 34%.

Справка УНИАН. «Энергобанк» создан в 1991 году и входит в группу небольших банков. Основным акционером банка, с пакетом в 99,7% акций, является компания Roylance Services Limited LLC (Кипр).