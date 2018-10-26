Минэкономразвития спрогнозировало, как размещение евробондов повлияет на курс гривни

Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл.

Размещение Украиной еврооблигаций на сумму 2 млрд долларов должно позитивно повлиять на курс гривни. Об этом сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в комментарии УНИАН.

Читайте такжеВ Кабмине прокомментировали выход Украины на внешний рынок заимствований

«На курс гривни это может повлиять позитивно, потому что поступления в размере 2 млрд долл. в страну - это позитивный шаг, это увеличение резервов Нацбанка, возможности для интервенции и так далее», - сказал Нефедов.

Как сообщал УНИАН, Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл.

Также были размещены 5-летние облигации на 750 млн долл. с доходностью 9% годовых и 10-летние на 1,250 млрд долл. с доходностью 9,75% годовых.

Министерство финансов с 23 по 24 октября провело ряд встреч с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне в рамках подготовки к размещению еврооблигаций.

Ранее, в конце августа, Министерство финансов провело частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 млн долл. США со сроком погашения в 2019 году под 9,1% годовых.

Годом ранее, в сентябре 2017 года, Украина успешно разместила еврооблигации на 3 млрд долл. под 7,375% годовых.

По информации Министерства финансов, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу в четвертом квартале текущего года составляет эквивалент 610 млн долл., в 2019 году 5,849 млрд долл., в 2020 году - 6,009 млрд долл.