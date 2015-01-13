Украина пока не обсуждала объем кредитного транша с МВФ – Яресько

Об этом сказала журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

«С МВФ идет процесс переговоров. Разговоров о конкретном транше пока нет. Мы работаем над тем, чтобы пояснить бюджет, Бюджетный кодекс, налоговые изменения и все законы, которые мы приняли в конце 2014 года», - сказала Яресько.

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Ранее СМИ сообщали, что МВФ по итогам работы миссии может выделить Украине $5 млрд.