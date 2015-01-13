Украина пока не обсуждала объем кредитного транша с МВФ – Яресько
16:43, 13 января 2015Финансы
1060
Украина пока не обсуждала с Международным валютным фондом вопрос объема кредитного транша, который может быть получен нашей страной по итогам работы в Украине миссии фонда.
REUTERS
Об этом сказала журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.
«С МВФ идет процесс переговоров. Разговоров о конкретном транше пока нет. Мы работаем над тем, чтобы пояснить бюджет, Бюджетный кодекс, налоговые изменения и все законы, которые мы приняли в конце 2014 года», - сказала Яресько.
Читайте такжеМиссия МВФ будет работать в Киеве до 29 января
Ранее СМИ сообщали, что МВФ по итогам работы миссии может выделить Украине $5 млрд.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter