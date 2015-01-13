Гонтарева признала, что в 2014 году монетарная политика НБУ была неприемлемой

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе первого в этом году совещания с руководителями крупнейших банков, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

Гонтарева напомнила, что в прошлом году центральный банк профинансировал 40% доходов сводного государственного бюджета. «Такая монетарная политика неприемлема, даже в условиях проведения военных действий. В 2015 году наша кредитно-денежная политика должна быть более взвешенной», - сказала она.

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По мнению главы НБУ, в этой связи показателен факт создания Совета финансовой стабильности, первое заседание которого состоялось 12 января.

«В Совет финансовой стабильности вошли представители НБУ, Министерства финансов Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, регуляторов рынков ценных бумаг и финансовых услуг. Также на заседание были приглашены представители Международного валютного фонда. Уверена, что вместе мы должны найти оптимальную формулу взаимодействия и определить приоритеты монетарной политики», - добавила Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева на итоговой пресс-конференции в конце прошлого года сообщила, что Нацбанк в течение 2014 года путем выкупа государственных облигаций, перечисления своей прибыли и расходования валюты из резервов профинансировал расходы госбюджета и платежи НАК «Нафтогаз Украины» на 175 млрд грн.

По ее словам, монетизация госдолга Нацбанком была вынужденным и безальтернативным шагом, поскольку полученные кредиты от международных организаций были направлены на погашение прежних долгов, при этом МВФ не намерен финансировать военные расходы Украины, а рынки капитала для нашей страны полностью закрыты.

По мнению ряда экспертов, монетизация госдолга оказывает давление на национальную валюту, которая в течение 2014 года подешевела по отношению к доллару почти в 2 раза, обновив исторический минимум по официальному курсу на уровне 15,85 грн/долл., и для стабилизации гривни необходимо существенно урезать расходы госбюджета.