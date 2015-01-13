Россия не требовала от Украины досрочно вернуть $3 млрд кредита - министр финансов

Об этом сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Это все юридические вопросы. Но пока такого (требований - УНИАН) нет. Появятся претензии – поработаем», – сказала Яресько.

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В то же время она выразила надежду, что российская сторона и в дальнейшем не будет требовать досрочного погашения кредита. «Я надеюсь, что ускорения не будет и все будет по графику и пройдет вовремя. У нас много «если», но я рассчитываю, что все будет по плану», - сказала министр.

Ранее УНИАН сообщал, что Минфин РФ заявил о наличии оснований требовать от Украины досрочного возврата займа в $3 млрд.