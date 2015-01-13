США обещают Украине $2 млрд при условии прогресса в реформах

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов США, Соединенные Штаты работают вместе с международными партнерами, чтобы обеспечить Украину необходимой поддержкой в ходе движения путем реформ, которые должны восстановить экономическую стабильность и заложить основу для стойкого роста.

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В связи с этим отмечается, что «в рамках международных усилий Соединенные Штаты намерены предоставить гарантии на кредит в сумме 1 млрд долларов правительству Украины в первой половине 2015 года при условии, если Украина будет поддерживать выполнение программы реформ, которую она согласовала с Международным валютным фондом».

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«Если Украина продолжит достигать четкого прогресса в выполнении программы реформ, а также если для этого будут основания, Администрация (президента) США охотно будет готовой, сотрудничая с Конгрессом, предоставить дополнительные гарантии на кредит в сумме 1 млрд долларов в конце 2015 года – для полноценной поддержки Украины в 2 млрд долларов в 2015 году», - отмечается в сообщении.