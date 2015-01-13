ВР направила на доработку закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс

Как передает корреспондент УНИАН, направление закона в профильный комитет на доработку поддержали 270 народных депутатов при 226 необходимых.

В своих предложениях президент предложил, в частности, установить, что Министерство финансов Украины при участии центрального органа исполнительной власти, которая обеспечивает формирование государственной политики в сфере экономического и социального развития, Национального банка Украины, а также главных распорядителей средств государственного бюджета составляет прогноз Государственного бюджета Украины на следующие за плановым два бюджетных периода, который основывается на ежегодном послании президента Украины в Верховную Раду Украины о внутреннем и внешнем положении Украины, Программе деятельности Кабинета министров Украины, прогнозных и программных документах экономического и социального развития, государственных целевых программах (в настоящее время - основывается на Программе деятельности Кабинета министров Украины, прогнозных и программных документах экономического и социального развития, государственных целевых программах).

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Кроме того, он отмечает, что законом, который поступил на подпись, предусматривается дополнить статью 24-1 Бюджетного кодекса Украины, которой урегулированы вопросы функционирования государственного фонда регионального развития, положением об утверждении Кабинетом министров Украины по согласованию с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета распределения средств отмеченного фонда по административно-территориальным единицам и соответствующим программам и мерам.

Предлагаемый подход, по мнению президента, противоречит принципу самостоятельного и прозрачного отбора местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с привлечением независимых экспертов и общественности на конкурсной основе инвестиционных программ (проектов), которые финансируются за счет средств упомянутого фонда, а также определенному на государственном уровне принципу децентрализации власти.

Напомним, 28 декабря Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию (№1557), необходимый для принятия государственного бюджета на 2015 год.