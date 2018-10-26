Отмена судом ареста акций российского Проминвестбанка является очень спорным и противоречит Гаагскому арбитражу – юрист

Если решение суда не будет отменено в Верховном суде, то в украинских инвесторов возникнут трудности с получением компенсации от России за утраченные активы в Крыму.

Решение Киевского апелляционного суда об отмене ареста акции Проминвестбанка, принадлежащего российскому государственному "Внешэкономбанку", является очень спорным и противоречит решению Гаагского арбитража и Нью-йорской конвенции, подписантом которой Украина является.

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Об этом заявил адвокат, управляющий партнёр АО "Suprema Lex" Виктор Мороз, комментируя вердикт судьи Киевского апелляционного суда Елены Лапчевской, которая 22 ноября отменила арест акции Проминвестбанка.

"Арест на акции российских банков был наложен исходя из решения международного суда (Гаагский арбитраж) в рамках положений Нью-йоркской конвенции, регламентирующей исполнение решений международных арбитражей в конкретных государствах. Украина является подписантом вышеуказанной Конвенции и должна выполнять ее требования. В свою очередь, положения данной Конвенции позволяют арестовать имущество должника на территории государств других стран, а акции российских банков принадлежат государству РФ. Соответственно, на акции российских банков в порядке, предусмотренном Нью-йоркской конвенцией вполне мог быть наложен арест", - заявил Виктор Мороз, добавив, что реализация положений Конвенции в Украине регламентирована Гражданским процессуальным кодексом Украины, который предписывает взыскателю получить определение суда апелляционной инстанции о признании решения международного арбитражного суда подлежащим исполнению на территории Украины, что, фактически и было сделано группой "Приват", и после этого в рамках Закона Украины "Об исполнительном производстве" осуществлять исполнение данного решения.

"Таким образом, на мой взгляд, решение об аресте акций российских банков является вполне обоснованным", - резюмировал управляющий партнер "Suprema Lex".

Виктор Мороз также подчеркнул, что доводы коллегии судей Киевского апелляционного суда, положенные в основу решения об отмене ареста акций Проминвестбанка являются очень спорными и не учитывают природы данного ареста, что вполне может стать причиной отмены данного решения Верховным Судом.

"Однако, если решение Киевского апелляционного суда об отмене ареста акций Проминвестбанка не удастся обжаловать в Верховном Суде, у украинских инвесторов, действительно, могут возникнуть трудности с получением компенсации от РФ за утраченные активы в оккупированном Крыму", - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября судья Киевского апелляционного суда Елена Лапчевская отменила арест акций Проминвестбанка, принадлежащий российскому государственному Внешэкономбанку, председателем набсовета которого является премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В решении судья указала, что ответчиком в решении суда указан не Проминвестбанк, а Российская федерация в лице министерства юстиции.

Апелляционный суд Киева 5 сентября решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 мая о взыскании с России компенсации за недвижимое имущество.

Указанное выше разбирательство в Гааге было инициировано украинскими бизнесменами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL).

Истцы утверждали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций.

Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.