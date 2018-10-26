Госбюджет Украины ушел в минус на 7,4 миллиарда

Годом ранее госбюджет был сведен с профицитом почти 15 миллиардов гривень.

Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 7,330 миллиарда гривень против 14,977 миллиарда гривень профицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом на уровне 14,513 миллиарда гривень, что в 3 раза ниже показателя годом ранее в размере 41,633 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 миллиарда гривень, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.