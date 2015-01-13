Украина в этом году должна выплатить внешним кредиторам $11 млрд

«Общий объем выплат в текущем году – только прямых, по долгам, которые не мы брали, составляет 11 млрд долл. Напомню, что в прошлом году мы получили 9 млрд долл., а 14 млрд долл. мы отдали», - сказал Яценюк.

При этом он подчеркнул, что средства, которые Украина получает в рамках финпомощи, не идут на финансирование пенсий или армии. «С этими расходами мы должны справляться сами. А средства помощи идут на другие цели. Основная их цель – восстановить финансовую стабильность в Украине и восстановить доверие рынков к Украине. Основная цель – пополнить золотовалютные резервы Нацбанка, чтобы стабилизировать валютный курс», – отметил глава правительства.

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Он также напомнил, что, несмотря на большой пакет финпомощи, выданный нашей стране в 2014 году, объем госдолга не изменился. «Когда я возглавил правительство в прошлом году, у нас был долг в 73 млрд долл. По состоянию на текущую дату общая сумма госдолга, деноминированная в долларах США, за год не изменилась», – подчеркнул премьер-министр.