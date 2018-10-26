В понедельник в Украине подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 29 октября: 100 USD – 2826,5984 гривни; 100 EUR – 3206,7759 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2826,5984 (26 октября – 2833,5582)

100 EUR – 3206,7759(26 октября – 3234,7900)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,19/28,22 гривни/доллар.

Текущие котировки на 15 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,98/32,01 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2803 гривни/доллар.