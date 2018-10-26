Потенциал товарооборота Украины и Беларуси составляет $10 миллиардов - Порошенко

В этом году товарооборот между странами должен составить 5,3 миллиарда долларов.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что потенциал товарооборота между Украиной та Беларусью составляет около 10 миллиардов долларов в год.

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Об этом он заявил во время первого Форума регионов Украины и Беларуси в белорусском Гомеле.

"В этом году мы надеемся, что это будет 5,3 миллиарда, в следующем - не менее 7 миллиардов. А как мы с вами договаривались, 10 миллиардов должно быть - для этого есть все основания", - сказал Порошенко.

По его словам, увеличению товарооборота между странами будет способствовать возобновление экспорта украинского металлопроката в Беларусь, а также отмена ограничений на торговлю сельскохозяйственной продукцией и древесиной.

"Мы договорились с Александром Григорьевичем (Лукашенко - УНИАН) поручить правительству создать рабочую группу, чтобы расчистить все антидемпинговые ограничения, расчистить все преграды, которые мешают взаимной торговле", - сказал Порошенко, добавив, что такая рабочая группа будет создана в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, товарооборот между Украиной и Беларусью в 2017 году составил 4,6 миллиардов долларов, продемонстрировав рост на 20%.