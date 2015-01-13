Гривня закрыла межбанк на отметке 16,37 за доллар
18:22, 13 января 2015Финансы
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Во вторник, 13 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 16,12/16,37 грн/долл. против 16,18/16,43 грн/долл. на открытии торгов.
Курс доллара снизился до 16,37 с 16,43 на открітии торгов / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги проходили активно.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,97/19,25 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2450/0,2490 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8878 грн/долл., к этому часу было заключено 158 соглашений, объем торгов составил 98,44 млн долл.
Вчера УНИАН сообщал, что гривня на межбанке снизилась до 16,38 за доллар.
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