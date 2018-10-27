Гройсман заявил, что не допустит прекращения доставки пенсий "Укрпоштой"

Гройсман предложил менеджменту "Укрпошты" уволиться в случае, если они не согласны с важностью этой социальной функции.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что не допустит, чтобы "Укрпошта" прекратила доставлять пенсии украинцам.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Среди прочего Гройсман предложил менеджмента "Укрпошты" уволиться, если они не согласны с важностью этой социальной функции.

"Экономить пусть начинают с себя – своих заработных плат. Если менеджмент "Укрпошты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу", – возмутился премьер.

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Он добавил: "мы назначали менеджмент на конкурсных началах не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров".

Гройсман напомнил, что недавно в "Укрпошту" была назначена независимая наблюдательный совет и Кабмин планирует обратиться к ней с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство компании.

По словам премьера, если компании не хватает средств – можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые преобразуют "Укрпошту" в прибыльную компанию и позволят платить работникам достойную зарплату.

Напомним, с нового года правительство планирует ввести второй уровень пенсионной системы. Это означает, что часть зарплаты будут отчислять до нового накопительного фонда. Там будут расти проценты. И на старости каждому из украинцев обещают две пенсии.