Баланс недели: старт отопительного сезона, путинские санкции и евробонды на два миллиарда

Предыдущая неделя завершилась решением Кабмина о повышении цены на газ для населения и последовавшим за этим заявлением Международного валютного фонда о согласовании новой программы поддержки Украины. Эти два знаковых события для национальной экономики нашли свое логическое продолжение на уходящей неделе. Так, Министерство финансов решило максимально использовать окно возможностей, открывшееся после заявления МВФ, и разместило два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долларов.

Ставка доходности пятилетних облигаций, выпущенных на сумму 750 млн долларов с конечным сроком погашения 1 февраля 2024 года, составила 8,994% годовых, десятилетних облигаций, выпущенных на сумму 1,250 млрд долларов с конечным сроком погашения 1 ноября 2028 года, - 9,750% годовых.

Доходность облигаций существенно превышает 7,375% годовых, под которые в сентябре прошлого года Украина привлекла 3 млрд долларов, но, как отмечают эксперты, в нынешних экономических условиях вряд ли можно было рассчитывать на что-то большее.

Министерство экономического развития и торговли считает размещение евробондов очень успешным в ввиду сложной ситуации на финансовых рынках. «Конечно же, это успешное размещение. В очень непростое время Украина смогла выйти на рынок и все-таки собрать те 2 млрд долларов, которые были запланированы в бюджете и о которых была договоренность в программе МВФ. Это даст возможность профинансировать расходы, а также вернуться на финансовые рынки и выпустить новые инструменты, перекредитовать старые», - заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

К слову, до конца года по внешнему государственному долгу Украина должна выплатить 610 млн долларов, поэтому вышеуказанные два миллиарда лишними явно не будут.

Примечательным на фоне оперативных действий Минфина является заявление главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что через неделю НАК также определится с графиком выпуска еврооблигаций на сумму 0,5-1 млрд долларов.

«Мы планируем выпуск еврооблигаций. У нас в ближайшее время ожидается road show и у нас так называемый режим тишины, которого мы сейчас придерживаемся», - сказал он, не став пока раскрывать подробности.

По словам Коболева, целью привлечения еврооблигаций является финансовая сбалансированность компании, в том числе погашение кредитов: «У нас есть много путей использования этих средств, но цель - мы должны быть сбалансированы финансово. У нас в этом году, кроме дивидендов и капитальных инвестиций, есть большое погашение кредитов в Украине».

Новые санкции России

Началась уходящая неделя с того, что президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Никакой конкретики пресс-служба Кремля тогда не обнародовала - в опубликованном документе лишь значилось, что нужно подготовить списки физических и юридических лиц, к которым применят санкции.

Некую ясность на следующий день внес еще один яркий представитель карликовой кремлевской элиты и главный герой мема «денег нет, но вы держитесь» - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что санкции затронут сотни граждан Украины и их активы в России.

«Что касается физических и юридических лиц, эти списки готовятся. Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны. Там и представители бизнеса, и другие люди. Естественно, в список также включены украинские компании, то есть юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены санкции», - сказал Медведев.

По его словам, ни указ президента, ни постановление правительства не будут распространяться на украинцев в целом. «Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных в Российской Федерации, запрете вывоза капитала. В-третьих, речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены в Украине, для того, чтобы поставлять их в Российскую Федерацию», - сообщил Медведев, заверив, что предложения по указу Путина будут подготовлены в самое короткое время.

Понятно, что без наличия списка тех, к кому будут применены санкции, говорить о глобальных переменах во взаимоотношениях двух стран рано, но уже сам факт указа дает негативный сигнал рынкам и свидетельствует о том, что Россия продолжает вести войну против Украины не только на Донбассе, но и в экономической сфере.

Старт отопительного сезона: в ожидании новых тарифов

После непопулярного, но ожидаемого повышения цены на газ для населения с 1 ноября, в воздухе зависло несколько вопросов. Первый - каким образом изменятся тарифы на отопление и горячую воду, которые напрямую зависят от стоимости голубого топлива?

Разумеется, подорожание этих услуг состоится с некоторым «опозданием», но с большой долей вероятности можно ожидать, что теплогенерирующие компании уже в декабре огласят свои новые подсчеты.

Министр социальной политики Андрей Рева спрогнозировал, что рост тарифов на теплоснабжение и горячую воду составит около 16%, подчеркнув, что это - не истина в последней инстанции.

«Учитывая, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду составляют тарифы на газ, по моим предварительным расчетам, это должно составить 16%», - отметил Рева.

Второй важный вопрос – сколько необходимо будет дополнительно выделить правительству средств из государственной казны, чтобы получатели субсидий не прочувствовали на своем кармане повышение цен на газ, тепло и горячую воду?

Рева уверяет, что рост тарифов не приведет к необходимости выделения дополнительных средств из госказны ни до конца этого года, ни в 2019-ом.

«Мы считаем, что те расходы, которые были предусмотрены бюджетом 2018 года, их будет достаточно. Приблизительно такие же суммы будут необходимы в 2019 году», - сказал министр.

Он напомнил, что госбюджет на 2018 год предусматривает выделение 71 млрд гривен на субсидии, из которых 18 млрд гривен составляли долги минувших периодов. Проект госбюджета-2019 предусматривает выделение 55 млрд гривен, чего должно хватить, если удастся рассчитаться за прошлые долги.

Свою уверенность в том, что в следующем году не нужно будет искать дополнительные средства на выплату субсидий, Рева объяснил тем, что не ожидает существенного увеличения количества получателей субсидий и средней суммы помощи: «Я не ожидаю уменьшения количества субсидиантов и уменьшения размера субсидий. Скорее всего, количество субсидиантов и размер необходимой субсидии для выплаты людям останутся на уровне 2018 года».

Кстати, на уходящей неделе Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявила, что в 2017-2018 годах органы местного самоуправления после получения права устанавливать тарифы на коммунальные услуги без объективных причин при условии стабильной цены на газ повышали тариф на тепло. По результатам проведенного мониторинга НКРЭКУ зафиксировала рост тарифа на 10-20%, а в отдельных случаях – до 50%.

Вполне возможно, что министр соцполитики окажется прав на счет отсутствия необходимости выделения дополнительных средств на субсидии, но кто может дать гарантию, что новая цена на газ не развяжет руки местным властям и они не повысят тариф на тепло более, чем на прогнозируемые Ревой 16%.

Остается лишь надеяться, что эти процессы не сорвут отопительный сезон, который на уходящей неделе из-за ухудшения погоды реально стартовал, а не официально, то есть - 15 октября, как говорится в постановлении Кабмина.

Пока особых причин для негативных прогнозов нет – глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев на уходящей неделе заявил, что НАК готова к прохождению отопительного сезона 2018-2019 годов.

«Нафтогаз» вступает в отопительный сезон в хорошей форме с точки зрения инфраструктуры... Компания и группа (компании, входящие в НАК, - УНИАН) готовы к отопительному сезону», - сказал он.

По словам Коболева, газа в подземных хранилищах достаточно: «Запасы в ПХГ тоже достаточные - около 17 млрд кубометров».

Еще одним положительным моментом является то, что «Нафтогаз» подписал договоры на поставку газа с большинством теплогенерирующих компаний, которые снабжают теплом население.

Настораживающие тенденции в экономике

Несмотря на позитивные картинки роста национальной экономики в этом году, которые очень часто рисует в своих выступлениях премьер-министр Владимир Гройсман, сухая статистика говорит об обратном, демонстрируя, что реальная ситуация отнюдь не столь радужная.

Так, по данным Госстата, спад промышленного производства в Украине в сентябре ускорился до 1,3% в годовом выражении. Наибольшее падение зафиксировано в производстве электрического оборудования (23,5%), текстильном производстве (11,1%), деревообрабатывающей промышленности (4,9%).

Кроме того, на уходящей неделе Национальный банк обновил свои макроэкономические прогнозы, ухудшив прогноз потребительской инфляции в 2018 году до 10,1% с 8,9%. Также НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2019 год – до 6,3% с 5,8%.

В сообщении регулятора отмечается, что фундаментальное инфляционное давление остается существенным, так как на цены давят сохранение значительного внутреннего спроса и дальнейший рост производственных затрат, а также ослабление обменного курса гривни к доллару и стремительный рост мировых цен на нефть в течение последних месяцев.

«Указанные факторы, а также приближение следующего года двойных выборов в Украине, оказали давление на инфляционные ожидания. В частности, настроения населения ухудшились. Инфляционные ожидания бизнеса, банков и финансовых аналитиков остаются значительными и существенно превышают инфляционные цели Национального банка», - говорится в документе.

При этом Нацбанк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых, что вряд ли поможет улучшить ситуацию с доступом к кредитным ресурсам для субъектов хозяйствования.

Учитывая негативные процессы в экономике, предсказуемым видится решение международного рейтингового агентства S&P подтвердить долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом.

«Мы считаем, что новое соглашение с МВФ поможет Украине выполнить ее значительные внешние долговые обязательства, срок погашения которых наступает в будущем году, и, в то же время, проводить взвешенную макроэкономическую политику в год президентских и парламентских выборов», - отметили в агентстве, спрогнозировав, что курс гривни к доллару на конец текущего года составит 29,5 грн/долл., а уровень потребительской инфляции – 10,3%.

Предстоящая неделя может стать некой передышкой перед возобновлением работы Верховной Рады и продолжением бюджетного процесса, который, как считает премьер Владимир Гройсман, должен закончиться до 1 декабря утверждением проекта госказны-2019. Именно с помощью такого раннего принятия бюджета правительство надеется получить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ уже в этом году. Также на следующей неделе должна появиться новая информация относительно размещения «Нафтогазом» еврооблигаций.

Дмитрий Шварц