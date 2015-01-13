ЕБРР в 2014 году увеличил объем инвестиций в Украину до 1,2 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития в 2014 году увеличил объем инвестиций в экономику Украины до более чем 1,2 млрд евро в рамках 36 проектов в государственном и частном секторах, что стало самым большим годовым объемом финансирования за всю историю деятельности ЕБРР в нашей стране с 1993 года, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

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По информации ЕБРР, значительные инвестиции вложены в секторы автомобильных дорог, транспортировки газа, муниципальную и сельскохозяйственную инфраструктуру, производство сельскохозяйственной продукции. Более 300 млн евро направлено в финансовый сектор и инфраструктурную отрасль. В секторе агробизнеса клиенты получили финансирование в объеме более 250 млн евро. Еще почти 160 млн евро было выделено на различные проекты в энергетике, включая как традиционную, так и альтернативную.

Банк также начал реализацию специальной программы поддержки существующих клиентов объемом 150 млн евро, которая поможет им удовлетворить потребности в ликвидности и оборотном капитале, а также преодолеть сложности и ограничения, вызванные финансовым кризисом и снижением доступности внешнего финансирования.

Руководство ЕБРР утвердило предоставление дополнительного финансирования в размере 350 млн евро для завершения строительства нового безопасного укрытия в Чернобыле на месте ядерной катастрофы. Кроме того, акционеры утвердили создание мультидонорского счета для оказания Украине помощи в реформировании экономики, улучшении бизнес-климата и возвращении к устойчивому росту.

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Также банк играет ключевую роль в планировании и реализации антикоррупционных мер в Украине, в частности, антикоррупционной инициативы, в рамках которой была разработана надлежащая структура и эффективная правовая база для института бизнес-омбудсмена и назначен бизнес-омбудсмен. Финансовая поддержка этой значительной антикоррупционной инициативы обеспечивается с мультидонорского счета.

В конце прошлого года ЕБРР открыл во Львове свой второй украинский офис, основной функцией которого будет оказание поддержки малым и средним предприятиям в форме отраслевых экспертных консультаций.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2015 года совокупный объем выделенного банком финансирования в Украине составлял 10,4 млрд евро в рамках 344 проектов.