Местные бюджеты не выполнены по доходам в четырех областях

Местные бюджеты в Украине по итогам 2014 года не выполнены по доходам в четырех областях, включая Луганскую, Донецкую, Полтавскую и Днепропетровскую, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно статистике Минфина по выполнению доходов местных бюджетов на 1 января 2015 года, в Луганской области в госбюджет поступило 2,439 млрд грн доходов, что на 25,4% ниже планового показателя, в Донецкой области - 7,113 млрд грн доходов, или на 16,2% меньше плана.

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Также небольшое отставание от плановых показателей в Полтавской и Днепропетровской областях - на 1,8% и 1,2% соответственно.

Бюджет столицы получил 8,042 млрд грн доходов и выполнен на 100,3%.

Бюджеты остальных областей выполнены в пределах от 100 до 109%.

Данные по оккупированной территории АР Крым и Севастополю не приводятся.

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Как сообщал УНИАН, согласно оперативным данным Госказначейства, в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за 2014 год поступило 406,9 млрд грн, что составляет 91,8% от планового показателя за этот период, недополучение доходов составило 36,3 млрд грн.