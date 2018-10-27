Порошенко за месяц задекларировал 35 миллионов гривень дохода

Это в два раза больше, чем он заработал за весь 2017 год.

Петр Порошенко задекларировал 34,8 млн грн и увеличил свои доходы с начала года до 125,3 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций, пишет theВabel.

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Президент получил 28,8 млн доходов от продажи ценных бумаг и корпоративных прав и еще 6 млн грн — в качестве дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал». С начала года Порошенко получил от этого фонда 84,7 млн грн.

Кроме того, с января Порошенко получил 11 млн грн от вкладов в Международном инвестиционном банке и 777 тыс. грн дохода от продажи недвижимости. Таким образом, за текущий год доход Порошенко уже составил 125,3 млн грн. Это в 7,7 раз больше, чем за весь 2017 год (16,3 млн грн).