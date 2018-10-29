Гривня укрепила свои позиции к доллару
09:30, 29 октября 2018Финансы
82 0
Украинская нацвалюта отвоевала у доллара 7 копеек.
НБУ укрепил курс гривни \ фото УНИАН
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на сегодня на уровне 28,26 грн.
Читайте такжеВ понедельник в Украине подешевеет валюта
Об этом говорится в данных регулятора. Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,06 грн.
В пятницу 26 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,32 - 28,34 грн\$.
26 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 грн\$.
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 26 октября на уровне 28,33 грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter