Гривня укрепила свои позиции к доллару

Украинская нацвалюта отвоевала у доллара 7 копеек.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на сегодня на уровне 28,26 грн.

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Об этом говорится в данных регулятора. Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,06 грн.

В пятницу 26 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,32 - 28,34 грн\$.

26 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 грн\$.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 26 октября на уровне 28,33 грн.