Всемирный банк в четыре раза ухудшил прогноз спада экономики России

Всемирный банк (ВБ) в четыре раза ухудшил прогноз по динамике ВВП России на 2015 год из-за устойчиво низких цен на нефть: теперь ожидается спад на 2,9% вместо 0,7%, говорится в докладе ВБ.

В конце 2014 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев говорил, что, по предварительным данным, российская экономика в 2015 году может упасть на 3%, если цена нефти будет держаться на уровне 60 долларов за баррель. Пока, однако, нефть значительно дешевле этого уровня. Во вторник цены на Brent и WTI обновили минимумы с марта 2009 года - 46,4 доллара и 44,2 доллара за баррель соответственно.

Официальный прогноз министерства по динамике ВВП РФ на этот год — спад на 0,8% при среднегодовой цене нефти 80 долларов за баррель, передает Прайм.

"Устойчиво низкие цены на нефть ослабят экономическую активность в странах-экспортерах", - прогнозирует ВБ. В частности, по мнению банка, спад ВВП РФ в 2015 году составит 2,9%. В 2016 году российская экономика "с трудом вернется к положительным показателям": ВБ ожидает роста на 0,1%.

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В 2014 году, по оценке Всемирного банка, рост экономики РФ замедлился до 0,7%. По мнению организации, напряженные отношения с Украиной, санкции и падение цен на нефть наложились на структурный спад, хотя в последнем квартале 2014 года – после резкого спада в середине года – девальвация рубля и рост государственных расходов поддержали экспорт и промышленное производство.