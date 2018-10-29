Товарооборот между Украиной и США вырос на 16%

Экспорт в США вырос почти на 32%, а импорт - на 11%.

Товарооборот между Украиной и США в январе-августе текущего года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,6 млрд долларов США.

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Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время церемонии открытия программы официальной торговой миссии США, прибывшей с визитом в Украину.

«Двусторонняя торговля на протяжении восьми месяцев 2018 года возросла на 16% и составила почти 2,6 млрд долларов. Экспорт в США вырос почти на 32%, а импорт - на 11%», - сказал Кубив.

Торговая миссия США в Украине представлена двенадцатью компаниями, которые представляют американское сельское хозяйство, энергетику, инфраструктуру и IТ-сектор.

Всего в рамках работы миссии планируется провести более 60 встреч между представителями американского и отечественного бизнеса.

Как подчеркнула во время церемонии открытия посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович, подобная миссия является первой за последние десять лет, что является подтверждением того, что взаимоотношения двух стран двигаются в правильном направлении.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии вырос на 1,039 млрд долл.

По информации Госстата, за этот период поступило 1,259 млрд грн новых инвестиций, но при этом выбыло 278,7 млн долл., а положительная переоценка составила 58,6 млн долл.