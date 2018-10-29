Новая программа МВФ для Украины: спасение или западня

Ключевой зарубежный кредитор нашей страны - Международный валютный фонд предварительно согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 миллиарда долларов. Новый кредит заменит действующую программу объемом 17,5 миллиардов долларов, которую наша страна освоила наполовину. Решение о новой программе должно быть утверждено Советом директоров Фонда, и рассмотрение этого вопроса ожидается после принятия Верховной Радой Украины государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения в ноябре тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

Накануне объявления о новой программе Кабинет министров наконец принял решение, которые откладывал более года, - о повышении с 1 ноября тарифов на газ для населения на 23,5%. Теперь остается убедить страдающий заразной болезнью предвыборного популизма парламент принять реалистичный бюджет на следующий год, учитывающий это повышение. Также среди условий новой программы МВФ продолжение финансовой консолидации, дальнейшее снижение инфляции, реформа фискальной службы, финансового и энергетического секторов.

В Национальном банке назвали новую программу с МВФ положительным результатом для Украины и считают возможным получение первого транша до конца текущего года.

«Эта программа полезна для нас тем, что мы в год двойных выборов, которые нас ожидают, президентские и парламентские, будем находиться в программе с Международным валютным фондом», - пояснил глава НБУ Яков Смолий, отмечая то обстоятельство, что условия новой программы будут проще, чем в предыдущей.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, в следующем году наша страна получит в рамках новой программы около 3 миллиардов долларов, а также доступ к дополнительному финансированию со стороны международных организаций, включая Евросоюз и Всемирный банк. Все это вместе с выпуском еврооблигаций позволит Украине и украинцам пережить пиковые выплаты по внешним валютным долгам в 2019-2020 годах, составляющие около 5,5 миллиардов долларов или 4,5% ВВП страны.

Стабильность и 8 миллиардов

Что же принесет украинцам новый кредит МВФ и не станут ли его условия кабальными?

Опрошенные УНИАН эксперты назвали ключевым преимуществом новой программы сигнал для мирового сообщества, что Украина остается партнером МВФ даже в разгар стартующего политического сезона.

«Основным риском для макрофинансовой стабильности в 2019 году является неспособность Украины рефинансировать выплаты по внешнему долгу. В случае получения транша от МВФ, дополнительного финансирования от других международных финансовых организаций, а также возможного выхода на внешние рынки заимствований, этот риск нивелируется», - поясняет глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

По его словам, новая программа будет способствовать стабильности валютного рынка, так как его волатильность снизится благодаря активному рефинансированию госдолга и сохранению сбалансированной фискальной политики.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отмечает, что помимо почти четырех миллиардов долларов финансирования от МВФ наша страна при успешной реализации новой программы сможет привлечь дополнительные средства от других партнеров, включая два миллиарда макрофинансовой помощи от Еврокомиссии, а также средства от размещения еврооблигаций.

«Речь может идти еще суммарно о 3-4 миллиардах долларов. Если прогресс в реализации новой программы stand-by с МВФ будет достигнут, то курс до конца года может остаться в пределах 28,5 гривень за доллар, а в следующем году – в пределах 29,5 гривен за доллар», - прогнозирует он.

Представитель Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран считает, что смысл новой программы – устранить вероятность дефолта в период выборов в следующем году.

По его мнению, МВФ не оказывает прямого влияния на курс гривны, который фундаментально курс зависит от цен на украинский экспорт и интенсивности поступлений валюты в страну от работающих за рубежом сограждан.

«Если убрать влияние сезонного фактора, то на конец года курс доллара составит 28,5-29, в 2019 году - 29,5-30. Но при условии, что ценовой сценарий на рынках стального проката, железорудного сырья и зерновых будет сохраняться позитивным, каким сейчас», - добавил эксперт.

Цена вопроса

Эксперты не ожидают жестких условий от МВФ для получения средств в рамках новой программы.

Роман Шпек называет ключевым требованием кредитора сбалансированность государственных финансов как залога способности Украины возвращать займы.

«В этом контексте, а также в контексте стабильности финансовых рынков в Украине очень важно обеспечить принятие сбалансированного государственного бюджета на 2019 год», - считает он.

По его мнению, новая программа будет способствовать продолжению необходимых реформ в Украине и возобновлению кредитования. В частности, глава совета Независимой ассоциации банков ожидает одобрения парламентом законопроекта о «сплите» (консолидации надзора в небанковском финансовом секторе), а также подписания президентом законов о возобновлении кредитования и совершенствовании функционирования финансового сектора в Украине.

Виталий Шапран считает, что условия новой программы будут «скромнее» предыдущей, поскольку полученные средства могут быть направлены только в резервы НБУ, а не в бюджет. В то же время, он прогнозирует, что новая программа унаследует порядка 75% нагрузки предыдущей программы.

Также эксперт предупреждает, что выполнять условия программы придется в довольно сжатые сроки. К примеру, бюджет нужно принять не позднее начала декабря, так как с 20 декабря у западных партнеров начинаются новогодние праздники.

Вадим Иосуб напомнил, что правительство в конце октября уже приняло решение об увеличении стоимости газа для населения с ноября на 23,5%, что является одним из условий и новой, и предыдущей программы.

«Но этого мало для приведения цены на внутреннем рынке в соответствие с мировой ценой. Очевидно, что МВФ захочет увидеть в следующем году повышение еще на 35%. В год выборов это сделать достаточно сложно с политической точки зрения. Владимир Гройсман уже заявил, что следующего повышения не будет. Однако подобные заявления мы слышали не один раз и ранее, а деньги от МВФ очень нужны», - отмечает эксперт.

Первые результаты

Еще до утверждения новая программа ключевого кредитора начала работать.

Сразу после анонса МВФ правительственная делегация отправилась на встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, а уже 26 октября стало известно о размещении двух выпусков еврооблигаций Украины на 2 миллиарда долларов. Ставка доходности пятилетних облигаций на 750 миллионов составила 8,994%, десятилетних облигаций на 1,250 миллиарда долларов - 9,75% годовых. Расчеты по новому выпуску должны состояться 1 ноября.

В Министерстве финансов Украины триумфально констатировали, что в процессе сбора заявок заинтересованность в приобретении новых украинских облигаций выразили почти четыре сотни инвесторов на общую сумму 4,9 миллиардов долларов, что в 2,5 раза превышает объем размещения.

Эксперты называют проведенную сделку вполне успешной, учитывая текущие условия на международных рынках, геополитическую и экономическую нестабильность в Украине, а также предстоящие выборы.

«Доходность пятилетнего выпуска не самая высокая за последние 15 лет, хоть и свою премию за украинский риск инвесторы заложили на уровне 602 б.п. В 2012 году, когда был самый дорогой выпуск 5-летних еврооблигаций, премия за риск была более высокой - 800 б.п., доходность - 9,25%», - пояснил старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.

Что касается десятилетнего выпуска, то эксперт отметил, что он выглядит дороже по сравнению с другими украинскими займами, но при этом напомнил, что ранее подобные размещения были в более спокойные времена, когда и база для определения доходности, и риски страны были ниже.

Очевидно, что новая программа МВФ критически важна для Украины, поскольку текущая заканчивается весной 2019 года - в разгар избирательной кампании по выборам главы государства. И важно, что Фонд все еще верит украинским властям, которые за четыре года освоили менее половины средств текущей программы и соответственно выполнили менее половины условий. И это вселяет надежду.

Ольга Гордиенко (УНИАН)