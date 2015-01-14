Российский рубль падает вслед за нефтью

Курс евро во время открытия торгов снова достиг отметки выше 78 руб. На максимуме, на открытии в 10:01 мск, он достиг отметки в 78,21 руб. за евро. После этого курс резко снизился до отметки в 77,33 руб. за евро. Доллар также достиг отметки в 66,44 руб., потом он снизился до показателя 65,59 руб.

Это выше уровня закрытия предыдущего дня торгов, когда евро торговался на отметке 77 руб., а доллар – 65,3 руб. Однако показатели на открытии ниже максимумов, которые были достигнуты 13 января, сообщает РБК.

Накануне курс доллара, торги которым открылись на отметке 63,93 руб., поднялся выше 66 руб. На максимуме он достиг отметки в 66,45 руб. за доллар. Также во время торгов биржевой курс поднялся выше 77 руб. за евро. На максимуме он достиг отметки в 78,27 руб., однако к закрытию торгов произошло снижение до 77 руб.

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Официальные курсы доллара и евро вчера, 13 января, выросли на 2 руб. Официальный курс доллара с 14 января составлял 64,8425 руб., что на 2,1 руб. выше предыдущего значения. Так дорого доллар не стоил с 18 декабря 2014 года.

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Официальный курс евро вырос на 2,42 руб. – с 14 января он определен ЦБ в 76,7735 руб. Это самый высокий официальный курс с 18 декабря 2014 года.