Nike подал в суд на украинскую компанию

Компания Nike просит изъять из оборота и уничтожить 1 520 пар обуви, импортированных "Торгосферой" от китайской компании Wenzhou land port international trade Co., ltd.

Американский производитель спортивной обуви и одежды – компания Nike Innovate CV обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с иском к украинской компании "Торгосфера" относительно прекращения нарушения прав интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, в частности по поводу запрета использования обозначения NIKE.

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Как говорится в Едином государственном реестре судебных решений, суд принял решение об открытии производства 24 октября.

Согласно материалам суда, компания Nike просит суд запретить компании "Торгосфера" нанесение обозначения NIKE на продукцию, хранение продукции с нанесенным обозначением, предложение продукции с нанесенным обозначением для продажи, продажу, импорт, экспорт, реэкспорт, применение такого обозначения в рекламе, деловой документации, сети Интернет.

Также, компания Nike просит изъять из оборота и уничтожить 1 520 пар обуви, импортированных "Торгосферой" от китайской компании Wenzhou land port international trade Co., ltd.

Подготовительное заседание по делу назначено на 19 ноября.

Справка УНИАН. Nike - американская компания, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви. Штаб-квартира находится в городе Бивертон (штат Орегон, США). Бренд оценивается в 10,7 млрд долл. и является самой ценной торговой маркой в спортивной индустрии. Компания была основана 25 января 1964 года под названием Blue Ribbon Sports, и официально стала Nike, Inc. 30 мая 1971 года.