Министр экономики РФ призвал россиян думать не о санкциях и нефти, а о здоровье

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев призвал россиян сохранять душевное спокойствие и думать о здоровье, несмотря на происходящее в экономике РФ, поскольку баррели и санкции — вещи преходящие, пишет РИА Новости.

"В кризисной ситуации самое главное сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье, и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, санкции — это все преходящее", — сказал Улюкаев, выступая на дискуссии Гайдаровского форума в среду.

В свою очередь экс-глава Минфина, руководитель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, модерирующий сессию, пошутил: "Спасибо, что вы нас так ввели в начало дискуссии". "Этим можно и закончить", — тут же шутливо ответил Улюкаев.

По словам министра экономического развития, сейчас важно понять "природу того явления, с которым мы собираемся бороться и которому мы собираемся противостоять".

Читайте такжеВсемирный банк в четыре раза ухудшил прогноз спада экономики России"Наверное, нам нет необходимости в своих действиях в области экономической политики акцентироваться на тех факторах, которые находятся вне нашей юрисдикции, вне нашей сферы действия", — указал Улюкаев.

"Наша политика, наши меры должны быть неэластичными относительно внешних факторов, а больше ориентироваться на те глубинные проблемы — структурные, институциональные, циклические, с которыми мы сталкиваемся не только сейчас, но и прежде", — уверен министр.