В Нацбанке появилось 11 новых департаментов

Национальный банк Украины в рамках внутренней реорганизации создал 11 новых департаментов центрального аппарата и назначил их руководителей, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

В частности, директором департамента открытых рынков назначен Олег Чурий, департамента методологии - Hаталия Иваненко, платежных систем - Hаталия Лапко, банковского надзора - Светлана Фабер, инспектирования банков – Василий Случ, финансового мониторинга - Алексей Бережной, монетарной политики и экономического анализа - Сергей Николайчук, статистики и отчетности - Юрий Половнев, денежного обращения - Виктор Зайвенко, информационной безопасности - Дмитрий Лукьянов, операционного департамента - Сергей Подик.

Директор департамента открытых рынков Олег Чурий одновременно включен в состав правления НБУ.

Также сообщается, что все назначенные руководители ранее работали на руководящих должностях в подразделениях Нацбанка и выполняли аналогичные функции.

Читайте такжеВ Нацбанке подтвердили увольнение главы департамента денежно-кредитной политикиКроме того, руководителем управления НБУ в Одесской области назначен Валентин Берегуля.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 1 декабря прошлого года приступил к внутренней реорганизации, в ходе которой меняется вертикаль управления регулятора, и намерен завершить этот процесс за полтора-два года.

Ранее глава НБУ анонсировала «драматические» кадровые перестановки в Нацбанке, поскольку многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка.