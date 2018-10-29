В Украине хотят ввести пеню для работодателя за задержку зарплаты

Законопроект предусматривает также право работника временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты зарплаты на более чем 15 дней.

Директорат норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики разработал законопроект, предусматривающий взимание с работодателя пени в размере учетной ставки Национального банка Украины за каждый день задержки выплаты заработной платы, если срок этой задержки превышает 15 дней.

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Как сообщает пресс-служба министерства, об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя».

Указанный законопроект предусматривает также право работника временно прекратить выполнение работы в случае задержки на срок более 15 дней выплаты причитающейся ему заработной платы. Кроме того, работнику предлагается выплатить компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат (за последние 12 месяцев) в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращения трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела.

«Сейчас проект закона направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и сторонам социального диалога. Его принятие будет способствовать обеспечению конституционных гарантий права работников на получение принадлежащих им средств по оплате труда и отвечать части Конвенции Международной организации труда №173 «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности работодателя», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле 2014 года Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления пени в случае невыплаты заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты или ее задержки».