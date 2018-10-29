Заявления Меркель привели к падению евро

Утром в понедельник, 29 октября, курс евро стоил 1,1415 доллара США. Однако после заявления Меркель он упал до $1,1370 за евро.

Курс евро начал стремительно падать после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она не собирается переизбираться на пост председателя правящей в коалиции в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Утром в понедельник, 29 октября, курс евро стоил 1,1415 доллара США. Однако после заявления Меркель он упал до $1,1370 за евро.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель не будет стремиться переизбраться на пост председателя консервативной партии Христианско-демократический союз, которая сформировала блок с Христианско-социальным союзом, но хочет остаться канцлером до 2021 года. В этом году ХДС дважды потерпела неудачу на региональных выборах.

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64-летняя Меркель является председателем Христианско-демократического союза с 2000 года, во главе которого она стала в 2005 году канцлером Германии.