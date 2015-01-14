Медведев решил, что РФ может требовать от Украины досрочно вернуть $3 млрд

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявляет, что у РФ есть основания потребовать от Украины досрочного погашения кредита в 3 млрд долл., выданного при бывшем президенте Викторе Януковиче.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе выступления на Гайдаровском форуме в Москве.

«Кстати, по нашим долгам, надо требовать их неукоснительного исполнения – по долгам, требования по которым имеет РФ. У нас много таких примеров, в качестве самого красноречивого напомню – наша страна предоставила Киеву заем в 3 млрд долл. – это государственный заем, без учета огромной коммерческой задолженности банкам», - сказал Медведев.

«Одним из условий было не превышение уровня государственного долга Украины в 60% объемов ВВП. Сегодня это условие нарушено, поэтому, что бы не говорили руководители Украины, у нас есть основания требовать срочного погашения займа, то есть выполнения контрактных обязательств», - заявил он.

По его словам, в принятом бюджете Украины «мы вообще не увидели средств» на погашение финансовых обязательств перед Россией, хотя погашение задолженностей перед другими кредиторами власти Украины запланировали.

«Хотел бы обратить на это внимание и киевских начальников, и Министерства финансов РФ. Скажем прямо, мы не хотим дефолта Украины, осложнения и без того бедственного положения украинской экономики, нам, наоборот, нужен живой партнер, но по долгам надо платить – и по государственным, и по коммерческим. Поэтому придётся принимать решение по этому поводу в ближайшее время», - подчеркнул он.

Читайте такжеРоссия не требовала от Украины досрочно вернуть $3 млрд кредита - министр финансовКак сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Янукович договорились о предоставлении российской стороной займа Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл. был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.

17 октября 2014 года Путин заявил, что РФ может, но не будет требовать от властей Украины досрочного погашения кредита в сумме 3 млрд долл., выданного при Януковиче, чтобы не «завалить» украинскую финансовую систему.

Напомним, Янукович в феврале 2014 года, после массового расстрела силовиками протестующих на Майдане Незалежности в Киеве, сбежал в Россию. РФ после этого, в марте 2014 года, после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В результате этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели в отношении России санкции, в том числе – в отношении крупнейших банков.