Гонтарева заявила, что МВФ подтвердил выполнение Нацбанком всех рекомендаций

Представители миссии Международного валютного фонда, работающей в Киеве с 8 по 29 января, подтвердили выполнение Национальным банком Украины всех рекомендаций фонда.

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе первого в этом году совещания с руководителями крупнейших банков 13 января, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

Глава НБУ напомнила о начале третьего этапа работы миссии Европейского департамента МВФ для завершения второго пересмотра выполнения Украиной программы «Стенд-бай». «Наши коллеги из МВФ подтвердили выполнение Национальным банком всех рекомендаций фонда», - сказала Гонтарева.

Глава НБУ подчеркнула важность поддержки международным сообществом, включая намерения Европейского союза выделить Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи и решение о предоставлении 2 млрд долл. кредитных гарантий от США.

Читайте такжеУкраина пока не обсуждала объем кредитного транша с МВФ – ЯреськоТакже Гонтарева сообщила о создании Совета финансовой стабильности, первое заседание которого состоялось 12 января.

«В Совет финансовой стабильности вошли представители НБУ, Министерства финансов Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, регуляторов рынков ценных бумаг и финансовых услуг. Также на заседание были приглашены представители Международного валютного фонда. Уверена, что вместе мы должны найти оптимальную формулу взаимодействия и определить приоритеты монетарной политики», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, очередная миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину 8 января и, предположительно, будет работать в Киеве до 29 января. По результатам ее работы планируется подписание обновленного письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике, в которых будут определены меры, необходимые для получения очередного транша финансовой помощи и продолжения реализации программы.

В 2014 году Украина получила 9 млрд долл. макрофинансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл. внешних финансовых обязательств. Объем платежей, необходимых к выплате в 2015 году, составляет 11 млрд долл.